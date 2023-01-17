Аникина (Попова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Аникин Ефимий Осипов
Рождение ребёнка
30.10.1882
Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов
Рождение ребёнка
25.05.1889
Сын: Аникин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов
Смерть
Неизвестно