Аникина (Попова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Попова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Аникин Ефимий Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Аникин Зиновий Ефимович

Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов

Рождение ребёнка
25.05.1889

Сын: Аникин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Аникин Ефимий Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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