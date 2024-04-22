Карякина (Лисицына) Римма Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина (Лисицына) Римма Аркадьевна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карякин Иван Андреевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карякин Иван Андреевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карякин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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