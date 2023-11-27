Карякин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карякина Римма Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карякина Римма Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979
Кинешма, Кинешма, Ивановская область