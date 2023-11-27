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Карякин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Между 1885 и 1895 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Корякин Андрей Фомич

Мать: Корякина Наталья Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина Римма Аркадьевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина Римма Аркадьевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карякина Римма Аркадьевна

Смерть
Около 1979
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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