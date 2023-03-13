Бакланова Аксинья Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Баклановъ Тарасъ
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Корнеева Настасья
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Баклановъ Семенъ
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Баклановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Баклановъ Архипъ
Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баклановъ Аверьянъ