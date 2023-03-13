Бакланова Аксинья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Аксинья Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Баклановъ Тарасъ

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Корнеева Настасья

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Баклановъ Семенъ

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Баклановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Баклановъ Архипъ

Отец ребёнка: Баклановъ Аверьянъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклановъ Аверьянъ

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