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Баклановъ Семенъ
Баклановъ Семенъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Баклановъ Аверьянъ
1744 г.р.
Мать
Бакланова Аксинья Тарасова
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Баклановъ Аверьянъ
Мать:
Бакланова Аксинья Тарасова
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