Михайлов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Упоминание
1853
Коломна, Коломенский, Московская область
Исповедки https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/207
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Михайлов Николай Герасимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно