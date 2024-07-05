Михайлов Герасим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Герасим

Михайлов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Егор Мещанин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Мещанин

Мать ребёнка: ?

Упоминание
1853
Коломна, Коломенский, Московская область
Исповедки https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/207
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Михайлов Николай Герасимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.