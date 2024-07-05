Михайлов Егор Мещанин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Егор Мещанин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Герасим

Мать: ?

Упоминание
Неизвестно
История Ступино и Коломны. | https://stupinsky.ru/kolomna-nedvizhimost-1906/ | Михайлов Егор Герасимов, мещ[анин], 3240 р | Источник: | https://stupinsky.ru/kolomna-nedvizhimost-1906/ | © История Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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