Михайлов Егор Мещанин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Герасим
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
История Ступино и Коломны. | https://stupinsky.ru/kolomna-nedvizhimost-1906/ | Михайлов Егор Герасимов, мещ[анин], 3240 р | Источник: | https://stupinsky.ru/kolomna-nedvizhimost-1906/ | © История Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно