Ефремов Данилко Логинов
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Ефремов Логинок Иванов
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Ефремова Дарья Данилова
Мать ребёнка: Наталья Фомина
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Наталья Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфил Данилов
Мать ребёнка: Наталья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Фомина
Смерть
1722