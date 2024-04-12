Ефремов Данилко Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Данилко Логинов

Место рождения

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Ефремов Логинок Иванов

Мать: не указана

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Ефремова Дарья Данилова

Мать ребёнка: Наталья Фомина

Рождение ребёнка
1710

Сын: Ефремов Спиридон Данилов

Мать ребёнка: Наталья Фомина

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Антон Данилов

Мать ребёнка: Наталья Фомина

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфил Данилов

Мать ребёнка: Наталья Фомина

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Фомина

Смерть
1722
Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
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