Наталья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Ефремова Дарья Данилова
Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфил Данилов
Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно