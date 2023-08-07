Наталья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Ефремова Дарья Данилова

Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Ефремов Спиридон Данилов

Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Антон Данилов

Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфил Данилов

Отец ребёнка: Ефремов Данилко Логинов

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Данилко Логинов

Смерть
Неизвестно
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