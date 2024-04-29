Оболенский Григорий Князь Николаевич
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения25.03.1811
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1811
г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Около 22.11.1841
Супруг(-а): Григорий Николаевич князь Оболенский
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Оболенский Андрей Князь Григорьевич
Мать ребёнка: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
27.09.1846
Рождение ребёнка
1848
Смерть
1877