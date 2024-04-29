Оболенский Григорий Князь Николаевич 25.03.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Григорий Князь Николаевич

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

25.03.1811

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1811

Отец: Оболенский Николай Князь Петрович

Мать: Оболенский (Мельгунова) Аграфена

г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Около 22.11.1841

Жена: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Супруг(-а): Григорий Николаевич князь Оболенский
Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Оболенский Андрей Князь Григорьевич

Мать ребёнка: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Трегубов (Оболенская) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1846

Дочь: Миклашевский (Оболенская) Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ралгина (Оболенская) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Смерть
1877

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