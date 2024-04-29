Оболенский Андрей Князь Григорьевич 24.10.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Андрей Князь Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1843

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1843

Отец: Оболенский Григорий Князь Николаевич

Мать: Оболенский (Рожнова) Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская (Наумова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1870

Сын: Оболенский Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Наумова) Анна Николаевна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Оболенский Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Bromley (Оболенская) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Оболенская) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Бракосочетание
1888

Жена: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Оболенский Сергей Князь Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Паришкевич (Оболенская) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Оболенская) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1896

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария

Смерть
1921

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