Оболенский Андрей Князь Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1843
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1870
Сын: Оболенский Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Наумова) Анна Николаевна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1871
Сын: Оболенский Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Bromley (Оболенская) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Оболенская) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
26.10.1889
Сын: Оболенский Сергей Князь Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Паришкевич (Оболенская) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Оболенская) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Рождение ребёнка
1896
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Аносова) Мария
Смерть
1921