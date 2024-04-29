Оболенский Сергей Князь Андреевич 26.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Сергей Князь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1889

Дата смерти

31.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889

Отец: Оболенский Андрей Князь Григорьевич

Мать: Оболенская (Аносова) Мария

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Акатова (Оболенская) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1923

Сын: Оболенский Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна

г. Самара, РСФСР, СССР
Смерть
31.01.1942

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