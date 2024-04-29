Оболенский Сергей Князь Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1889
Дата смерти31.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Акатова (Оболенская) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1923
Сын: Оболенский Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна
г. Самара, РСФСР, СССР
Смерть
31.01.1942