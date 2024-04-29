Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Акатова (Оболенская) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Князь Андреевич

Рождение ребёнка
10.10.1923

Сын: Оболенский Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Князь Андреевич

г. Самара, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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