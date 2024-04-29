Оболенская (Межевых) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Акатова (Оболенская) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Князь Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1923
Сын: Оболенский Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Князь Андреевич
г. Самара, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно