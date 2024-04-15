Бучельникова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.04.1816
Сын: Бучельников Осип \\ Иосиф Семенович
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бучельников Никита Семенович
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Семеновна
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Парасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бучельников Михаил Семенович
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно