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Бучельникова Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.04.1816

Сын: Бучельников Осип \\ Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бучельников Никита Семенович

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Семеновна

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Парасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бучельников Михаил Семенович

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Бучельников Семен Дмитриевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Семен Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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