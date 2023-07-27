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Бучельников Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Бучельников Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Бучельников Осип \\ Иосиф Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бучельников Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бучельников Михаил Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно