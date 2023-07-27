Бучельников Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Бучельников Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бучельников Осип \\ Иосиф Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бучельников Никита Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бучельников Михаил Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно