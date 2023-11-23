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Дьяков Назарий Маркович

Место рождения

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вологодской епархии и оного же уезда Николаевской церкви что в Янгосоре дьячка Марка Михайлова сын.
Работа или профессия
03.11.1819 ст.
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Посвящен в стихарь и определен к Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда в пономаря.
Бракосочетание
1821

Жена: Дьякова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дьяков Павел Назариевич

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дьякова Раиса Назариевна

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1830
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Произведен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дьякова Александра Назариевна

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дьяков Ардалион Назариевич

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дьяков Аркадий Назариевич

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дьякова Надежда Назариевна

Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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