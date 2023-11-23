Дьяков Назарий Маркович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодской епархии и оного же уезда Николаевской церкви что в Янгосоре дьячка Марка Михайлова сын.
Работа или профессия
03.11.1819 ст.
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Посвящен в стихарь и определен к Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда в пономаря.
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дьякова Раиса Назариевна
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Работа или профессия
1830
Произведен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дьякова Александра Назариевна
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дьяков Ардалион Назариевич
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дьяков Аркадий Назариевич
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дьякова Надежда Назариевна
Мать ребёнка: Дьякова Клавдия Алексеевна
Смерть
Неизвестно