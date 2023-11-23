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Дьякова Клавдия Алексеевна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1821

Муж: Дьяков Назарий Маркович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дьяков Павел Назариевич

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дьякова Раиса Назариевна

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дьякова Александра Назариевна

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дьяков Ардалион Назариевич

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дьяков Аркадий Назариевич

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дьякова Надежда Назариевна

Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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