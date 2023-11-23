Дьякова Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дьякова Раиса Назариевна
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дьякова Александра Назариевна
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дьяков Ардалион Назариевич
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дьяков Аркадий Назариевич
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дьякова Надежда Назариевна
Отец ребёнка: Дьяков Назарий Маркович
Смерть
Неизвестно