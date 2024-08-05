Соловьёва Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Нефёд Стефанович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соловьев Алексей Нефедович

Отец ребёнка: Соловьев Нефёд Стефанович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Соловьев Максим Нефедович

Отец ребёнка: Соловьев Нефёд Стефанович

Смерть
Неизвестно

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