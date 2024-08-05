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Соловьев Нефёд Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Соловьев Стефан Маркович

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соловьев Алексей Нефедович

Мать ребёнка: Соловьёва Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Соловьев Максим Нефедович

Мать ребёнка: Соловьёва Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно

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