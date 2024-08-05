Соловьев Нефёд Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Соловьев Стефан Маркович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Соловьев Алексей Нефедович
Мать ребёнка: Соловьёва Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Соловьев Максим Нефедович
Мать ребёнка: Соловьёва Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно