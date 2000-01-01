Зорин Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Порфирий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зорин Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зорин Гордей Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зорин Родион Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зорин Тимофей Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Зорин Владимир Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Зорин Матвей Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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