Зорин Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зорин Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зорин Тимофей Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Зорин Владимир Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно