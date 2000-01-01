Зорин Родион Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Родион Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зорин Порфирий

Мать: не указана

Смерть
1902
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