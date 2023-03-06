Снигирева (Снигирева) Александра
Место рожденияпоч.Верх-Садинский, Глабановская вол., Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рождения08.04.1884
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884
Отец: Снигирев Павел
Мать: Евдокия
поч.Верх-Садинский, Глабановская вол., Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.04.1904
Муж: Снигирев Матвей
Рождение ребёнка
03.02.1927
Сын: Снигирев Кирилл
Отец ребёнка: Снигирев Матвей
д.Акилёнки, Фалёнского района, Кировской области
Смерть
1950