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Снигирева (Снигирева) Александра

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Место рождения

поч.Верх-Садинский, Глабановская вол., Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.04.1884

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884

Отец: Снигирев Павел

Мать: Евдокия

поч.Верх-Садинский, Глабановская вол., Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.04.1904

Муж: Снигирев Матвей

Рождение ребёнка
03.02.1927

Сын: Снигирев Кирилл

Отец ребёнка: Снигирев Матвей

д.Акилёнки, Фалёнского района, Кировской области
Смерть
1950
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