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(Злобина) Евдокия
(Злобина) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1857
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Евдокия
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Евдокия
Отец ребёнка:
Ефим
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