Тохтамыш (Шерварли) Домникия Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
26.07.1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-216,зап.-14
Рождение ребёнка
06.05.1882
Дочь: Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.08.1884
Дочь: Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.11.1886
Дочь: Александра Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1891
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.11.1893
Дочь: Василиса Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Тохтамыш Савва Викторович
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 59, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Золотова Феодора Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.07.1900
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Тохтамыш Михаил Викторович
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно