(Тохтамыш) Варвара Викторовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения26.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
26.08.1884
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.10.1903
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.06.1904
Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Феодосия Евфимовна
Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: София Евфимовна
Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.12.1909
Дочь: Домникия Евфимовна
Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно