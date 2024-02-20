(Тохтамыш) Варвара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тохтамыш) Варвара Викторовна

(Тохтамыш) Варвара Викторовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1884

Отец: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать: Тохтамыш Домникия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Зипир Евфимий Андреевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Зипир Федор Евфимович

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Феодосия Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: София Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.12.1909

Дочь: Домникия Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close