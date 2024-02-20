(Тохтамыш) Василиса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тохтамыш) Василиса Викторовна

(Тохтамыш) Василиса Викторовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.11.1893

Дата смерти

21.04.1895

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1893

Отец: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать: Тохтамыш Домникия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.04.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close