Тохтамыш Савва Викторович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.08.1895
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 59, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Крещение
06.08.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО, Ф - 426-1-7, м/к 1895г.лист № 74,зап.№ 59 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Харлампий Николаевиич Балий и Василиса Балий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984