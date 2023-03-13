Басалаева (Людеженская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Людеженский Максимъ
Мать: Людеженская Ксенія
Бракосочетание
06.06.1894
Муж: Басалаевъ Георгий
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Басалаевъ Петръ
Отец ребёнка: Басалаевъ Георгий
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Басалаевъ Георгий