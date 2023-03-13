Басалаева (Людеженская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Людеженская) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Людеженский Максимъ

Мать: Людеженская Ксенія

Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Басалаевъ Георгий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Басалаевъ Петръ

Отец ребёнка: Басалаевъ Георгий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Басалаевъ Георгий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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