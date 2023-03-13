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Людеженский Максимъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

18.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1854

Отец: Людеженский Семенъ

Мать: Людеженская Варвара

Михайловка
Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Людеженская Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Басалаева Александра

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Людеженский Никита

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Людеженский Василій

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Баранова Прасковія

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Денисова Евдокія

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Рождение ребёнка
22.05.1890

Дочь: Ѳеодосія

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
29.06.1894

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людеженский Николай

Мать ребёнка: Людеженская Ксенія

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