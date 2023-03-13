Людеженский Максимъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения18.01.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1854
Отец: Людеженский Семенъ
Мать: Людеженская Варвара
Михайловка
Бракосочетание
07.02.1873
Жена: Людеженская Ксенія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Басалаева Александра
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Людеженский Никита
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Людеженский Василій
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Баранова Прасковія
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Денисова Евдокія
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Рождение ребёнка
22.05.1890
Дочь: Ѳеодосія
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
29.06.1894
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Людеженский Николай
Мать ребёнка: Людеженская Ксенія