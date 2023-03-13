Басалаевъ Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Басалаевъ Михаилъ
Мать: Басалаева Мария
Бракосочетание
06.06.1894
Жена: Басалаева Александра
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Басалаевъ Петръ
Мать ребёнка: Басалаева Александра
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Басалаева Александра