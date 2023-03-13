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Басалаевъ Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Басалаевъ Михаилъ

Мать: Басалаева Мария

Бракосочетание
06.06.1894

Жена: Басалаева Александра

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Басалаевъ Петръ

Мать ребёнка: Басалаева Александра

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Басалаева Александра

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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