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Карякин Михаил Андреевич

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Место рождения

Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

25.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Между 1885 и 1895 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: Корякин Андрей Фомич

Мать: Корякина Наталья Артемьевна

Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина Клавдия Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Около 1956

Жена: Карякина Клавдия Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина Клавдия Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
25.06.1989
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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