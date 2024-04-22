Карякин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти25.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924
Отец: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
02.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карякина Клавдия Константиновна
Бракосочетание
Около 1956
Рождение ребёнка
21.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карякина Клавдия Константиновна
Смерть
25.06.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно