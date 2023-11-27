Корякина (Ларина) Наталья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина (Ларина) Наталья Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1885 и 1895

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Лютова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Редькина Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Рождение ребёнка
19.09.1924

Сын: Карякин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Головкина Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Новосёлова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Карякин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Андрей Фомич

Смерть
Около 1962
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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