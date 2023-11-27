Корякина (Ларина) Наталья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1885 и 1895
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Лютова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Редькина Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
19.09.1924
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Головкина Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Новосёлова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Корякин Андрей Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корякин Андрей Фомич
Смерть
Около 1962
Похороны
Неизвестно