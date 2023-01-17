деревня Потопахино, деревня Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Потопахино

Обоянский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1509Потопахина, д. каз.при рч. Верх Польной.122264280315
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Казацкая волость
658. Потонахина, деревня бывшая государственная, при речке Полной, дворов 79, жителей 703

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Обоянский район
51342Потопахинодеревня51°21'36°20'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Обоянский муниципальный район, Сельское поселение Котельниковский сельсовет
38626444131д Потопахинодеревня
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