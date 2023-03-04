Кислицын Гришка Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Гришка Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1613

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1613

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1622

Сын: Кислицын Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1628

Сын: Кислицын Лучка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1633

Сын: Кислицын Стенка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Кислицын Афонасий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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