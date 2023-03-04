Кислицын Гришка Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1613
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1613
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1622
Сын: Кислицын Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1628
Сын: Кислицын Лучка Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1633
Сын: Кислицын Стенка Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1637
Сын: Кислицын Афонасий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646