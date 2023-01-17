Кислицын Стенка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Кислицын Евдоким Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Кислицын Ксенофонт Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Кислицын Гришка Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Кислицын Савка Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678