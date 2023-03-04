Кислицын Лучка Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Лучка Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1628

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628

Отец: Кислицын Гришка Мартынович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Кислицын Максим Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1663

Сын: Кислицын Марчко Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Кислицын Тимка Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Кислицын Обрашка Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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