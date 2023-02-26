Феодосия Ильина
Место рожденияд.Осташенки Силуановской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Осташенки Силуановской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1897
Муж: Терентий Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Гаврилов
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Михаил Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Гаврилов
Смерть
Неизвестно