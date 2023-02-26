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Феодосия Ильина

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Место рождения

д.Осташенки Силуановской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осташенки Силуановской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1897

Муж: Терентий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Михаил Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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