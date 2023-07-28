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Терентий Гаврилов

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1897

Жена: Феодосия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Михаил Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно