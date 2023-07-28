Терентий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
29.01.1897
Жена: Феодосия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Ильина
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Михаил Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Ильина
Смерть
Неизвестно