Велякина (Муштайкина) Наталия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1906 ст.
Дата смерти22.04.1984
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1939
Дочь: Мартынова Нина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Долгополово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велякин Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.1984
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область