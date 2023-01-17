Велякина (Муштайкина) Наталия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велякина (Муштайкина) Наталия Тимофеевна

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Место рождения

Рямовая, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.08.1906 ст.

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906 ст.

Отец: Муштайкин Тимофей Михайлович

Мать: Муштайкина Марфа Петровна

Рямовая, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.04.1939

Дочь: Мартынова Нина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Долгополово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велякин Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.1984
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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