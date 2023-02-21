Муштайкина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштайкина Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.

Дочь: Велякина Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Муштайкин Тимофей Михайлович

Рямовая, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муштайкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштайкина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Муштайкин Тимофей Михайлович

Смерть
03.02.1937
Борисово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
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