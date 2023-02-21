Муштайкина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.02.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.
Дочь: Велякина Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Муштайкин Тимофей Михайлович
Рямовая, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштайкина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Муштайкин Тимофей Михайлович
Смерть
03.02.1937
Борисово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область