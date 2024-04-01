Шигорина (Трусова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трусов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1902
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
невеста из поселка Плоского
Рождение ребёнка
13.03.1903
Сын: Шигорин Александр Иоакимов
Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов
Рождение ребёнка
06.08.1904
Сын: Шигорин Григорий Иоакимович
Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов
Рождение ребёнка
12.10.1906
Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов
Смерть
Неизвестно