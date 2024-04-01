Шигорина (Трусова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорина (Трусова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Шигорин Иоаким Ефремов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
невеста из поселка Плоского
Рождение ребёнка
13.03.1903

Сын: Шигорин Александр Иоакимов

Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов

Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Шигорин Григорий Иоакимович

Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов

Рождение ребёнка
12.10.1906

Сын: Шигорин Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Шигорин Иоаким Ефремов

Смерть
Неизвестно

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