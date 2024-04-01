Шигорин Григорий Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1904
Отец: Шигорин Иоаким Ефремов
Мать: Шигорина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигорина Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигорина Анна (Нюра)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигорина Анна (Нюра)
Смерть
Неизвестно