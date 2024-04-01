Шигорин Григорий Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорин Григорий Иоакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1904

Отец: Шигорин Иоаким Ефремов

Мать: Шигорина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигорина Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигорина Анна (Нюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина Анна (Нюра)

Смерть
Неизвестно
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