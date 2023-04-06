Криулина (Положняк) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1853
Рождение ребёнка
09.05.1854
Сын: Криулин Николай Романович
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1856
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1858
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Криулин Григорий Романович
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Криулин Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1868
Сын: Криулин Василий Романович
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1870
Дочь: Дарья Романовна
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1875
Сын: Криулин Александр Романович
Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно