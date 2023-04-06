Криулина (Положняк) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криулина (Положняк) Прасковья Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1853

Муж: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1854

Сын: Криулин Николай Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1856

Сын: Криулин Илья Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1858

Сын: Криулин Тит Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Криулин Григорий Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Криулин Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1868

Сын: Криулин Василий Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1870

Дочь: Дарья Романовна

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Криулин Иван Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1875

Сын: Криулин Александр Романович

Отец ребёнка: Криулин Роман Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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