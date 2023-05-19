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Криулин Тит Романович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1858

Отец: Криулин Роман Иванович

Мать: Криулина Прасковья Петровна

Бракосочетание
21.01.1885

Жена: Криулина Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Криулин Василий Титович

Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
15.04.1891

Сын: Криулин Лукьян Титович

Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
18.06.1900

Дочь: Зайцева Агриппина Титовна

Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно