Криулин Тит Романович
Место рождения
Дата рождения23.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1858
Бракосочетание
21.01.1885
Рождение ребёнка
01.01.1886
Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
15.04.1891
Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
18.06.1900
Дочь: Зайцева Агриппина Титовна
Мать ребёнка: Криулина Ефимия Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно