Смирнова Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Смирнов Арсений Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Смирнова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович