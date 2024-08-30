Смирнова Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Василиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Смирнов Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Смирнова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Иванович

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