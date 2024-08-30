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Смирнов Ефим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

14.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Смирнов Яков Иванович

Мать: Смирнова Василиса Тимофеевна

Бракосочетание
21.04.1840

Жена: Смирнова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
08.10.1848

Сын: Смирнов Уар Ефимович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Смирнова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина

Смерть
14.01.1872

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