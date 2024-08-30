Смирнов Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти14.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
21.04.1840
Жена: Смирнова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
08.10.1848
Сын: Смирнов Уар Ефимович
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Смирнова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитина
Смерть
14.01.1872