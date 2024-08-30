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Смирнов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Смирнов Иван Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Смирнов Арсений Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Смирнова) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна

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