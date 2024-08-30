Смирнов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Смирнов Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Смирнов Арсений Яковлевич
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Смирнова) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Тимофеевна