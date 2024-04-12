Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Елена

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кириленко / Кириченко / Онисим Евстафьевич

Мать ребёнка: Кириченко Мария Евдокимовна

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Мария Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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