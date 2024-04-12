Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1829
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кириленко / Кириченко / Онисим Евстафьевич
Мать ребёнка: Кириченко Мария Евдокимовна
Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно