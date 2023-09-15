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Кириленко/Кириченко/ Елена

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кириленко / Кириченко / Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г. лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф- 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кириленко / Кириченко / Авдей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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