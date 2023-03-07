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Строчковъ Нестеръ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Строчковъ Никифоръ

Мать: Строчкова Ирина Егорова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Строчковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав

Рождение ребёнка
1789

Сын: Строчковъ Тмофей

Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Строчковъ Федоръ

Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строчкова Наталья Игнатьевав

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