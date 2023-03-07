Строчковъ Нестеръ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Строчковъ Никифоръ
Мать: Строчкова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Строчковъ Трофимъ
Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав
Рождение ребёнка
1789
Сын: Строчковъ Тмофей
Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Строчковъ Федоръ
Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Строчкова Наталья Игнатьевав
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно